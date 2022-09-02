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Шольц заверил жителей Германии о достаточном количестве газа на зиму

Егор Провоторов
В мире
Шольц заверил жителей Германии о достаточном количестве газа на зиму
Фото: bundeskanzler.de

Германия гораздо лучше готова к предстоящему отопительному сезону, нежели осенью 2021 года. С таким заявлением в среду, 31 августа, выступил на пресс-конференции канцлер ФРГ Олаф Шольц.

— Мы теперь можем сказать, что, даже если будет совсем тяжело, мы, вероятно, справимся этой зимой, — заявил глава немецкого правительства.

Председатель кабинета министров Германии напомнил обо всех мерах, которые бундестаг предпринял для сокращения зависимости от российских энергоносителей, пишет газета «Известия».

В понедельник, 29 августа, вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что подземные хранилища газа в стране в начале сентября будут заполнены на 85 процентов. На сегодняшний день, по его словам, уровень составляет почти 83 процента.

При этом в «Газпроме» заявили, что газа в немецких подземных хранилищах этой стране хватит лишь на два месяца из шести осенне-зимнего периода.

Также в российском холдинге заметили, что даже близкие к максимальным показатели заполненности газа в подземных хранилищах крупных европейских государств не гарантируют им надежное прохождение осенне-зимнего периода.

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