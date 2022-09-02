В Евросоюзе возмутились из-за отмены гей-парада в Белграде

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На фоне обострения ситуации в Косово сербские власти отменили проведение всеевропейского гей-парада EuroPride, который был назначен на середину сентября. По этой причине к властям республики обратились представители Евросоюза.

Дипломатическая служба политического блока опубликовала заявление с просьбой о пересмотре решения сербских властей. В Брюсселе выразили надежду, что Белград не откажется от «защиты прав человека» на самовыражение. В частности, представителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

В заявлении говорится, что ЕС призывает власти балканского государства продолжить контакты с организаторами, чтобы отыскать решение и принять фестиваль в «атмосфере мира и безопасности».

При этом за последние недели в Белграде состоялись два митинга против проведения гей-парада в сербской столице. Участники выходили на улицы с лозунгами в поддержку традиционных жизненных ценностей, пишет Федеральное агентство новостей.

В конце августа глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что Сербия и Косово достигли договоренностей о въездных документах.