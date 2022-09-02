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Пушков рассказал, во сколько Финляндии обошлась потеря российских туристов

Егор Провоторов
В мире
Пушков рассказал, во сколько Финляндии обошлась потеря российских туристов
Фото: Пресс-служба Совфеда

Сокращение туристического потока из России на фоне украинского кризиса серьезно ударило по финской экономике. К такому выводу в четверг, 1 сентября, пришел член Совета Федерации Алексей Пушков.

По словам парламентария, на улицах городов Финляндии то и дело можно увидеть баннеры и плакаты с лозунгами «Слава Украине». Из-за политики, направленной на поддержку украинских властей, страну перестали посещать российские туристы. В результате соседняя страна потеряла сотни миллионов евро.

— Потеря 300 миллионов евро в год за счастье видеть лозунг «Слава Украине» на улицах финских городов? Было бы смешно, если бы не было столь нелепо, — написал Пушков на своем канале в Telegram.

Информацию о финансовых потерях предоставило само финское правительство. Специалисты заявили, что пандемия и ситуация в Донбассе серьезно ударили по финскому ВВП. При этом сенатор отметил, что самый большой доход приносили именно российские туристы.

Накануне премьер-министр Финляндии Санн Марин заявила, что энергетический кризис привел к тому, что государство теперь должно жить в условиях «военной экономики».

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