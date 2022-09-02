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Осечка спасла жизнь вице-президенту Аргентины

Егор Провоторов
В мире
Осечка спасла жизнь вице-президенту Аргентины
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Пистолет, с которым нападавший напал на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, был заряжен боевыми патронами, однако не сработал. Как сообщают аргентинские телеканалы, жизнь местному политику спасла осечка.

Как сообщает РИА Новости, злоумышленник поджидал заместителя главы южноамериканского государства возле ее дома с другими людьми, которые поддерживают ее на фоне обвинений в коррупции.

Накануне появилась информация о задержании незадачливого стрелка, который не смог совершить выстрел в голову политика. Кто он и какие могут быть у него мотивы, в настоящий момент не сообщается. В результате инцидента Киршнер не пострадала.

В конце июля заместитель генерального директора Международной ассоциации телохранителей Хидэто Осанаи заявил, что сотрудники службы безопасности бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ могли предотвратить его убийство, однако почему-то не сделали этого.

Политика выстрел выстрел в голову Аргентина
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