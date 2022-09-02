Мэр Снигиревки рассказал о переполненных моргах в Николаеве после попытки наступления ВСУ

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Городские морги в Николаеве забиты после провалившейся попытки контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в пятницу, 2 сентября, глава администрации освобожденного российскими силами города Снигиревка Юрий Барбашов.

— Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев, — подчеркнул глава городской администрации.

Он также заявил, что попытка наступления ВСУ была и в районе Снигиревки, передает РИА Новости.

Барбашов отметил, что последствия этих атак оказались для украинских сил «очень тяжелыми». В госпиталь в Николаеве доставили порядка 400 раненых, схожая ситуация в больнице скорой помощи. Всего же, по словам мэра, в различные медучреждения Николаева доставлено более двух тысяч раненых.

Эти данные Барбашов получил непосредственно от источников, знакомых с ситуацией в больницах города.

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