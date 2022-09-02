Москвичам назвали участки с затрудненным движением транспорта вечером 2 сентября

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Основные затруднения движения транспорта в Москве вечером 2 сентября ожидаются в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение будет местами затруднено — в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД. В вечерний час пик для поездок по городу рекомендуем пользоваться общественным транспортом — так вы точно сэкономите время, — говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

До этого сообщалось, что движение транспорта на Раменском бульваре будет ограничено с 30 августа в связи с проведением работ по строительству инженерных сетей. Так, движение будет перекрыто на участке Раменского бульвара от дома 10, корпус 2, до дома 8 по проспекту Вернадского с 30 августа по 15 сентября круглосуточно, а также в районе дома 8 по проспекту Вернадского с 16 сентября по 24 декабря круглосуточно.

По этой же причине будут введены ограничения движения в Малом Знаменском переулке на западе Москвы. При этом на Гжатской улице движение будет ограничено в связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей с 1 сентября.