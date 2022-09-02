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В Херсонской области сообщили о разрушении водного элеватора при обстрелах ВСУ

Лейла Алиева

Сюжет: 

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В Херсонской области сообщили о разрушении водного элеватора при обстрелах ВСУ
Фото: Минобороны РФ

Украинские военные ракетными ударами по Новой Каховке в Херсонской области разрушили водный элеватор украинской аграрной компании. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил глава военно-гражданской администрации (ВГА) района Владимир Леонтьев.

— Вчера вечером был разрушен водный элеватор «Нибулон», расположенный в Веселом. Огромное количество зерна уничтожено, производственные мощности разрушены, — цитирует его ТАСС.

Накануне Вооруженные силы Украины с раннего утра начали наносить удары по городу Энергодару. Было зафиксировано два попадания по жилым кварталам. В результате обстрелов погибли три человека, еще один пострадал.

По данным Министерства обороны России, текущая ситуация в Энергодаре направлена на срыв прибытия миссии Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС. Так, на побережье Каховского водохранилища высадились две диверсионные группы ВСУ, которые планировали произвести захват станции. Кроме того, примерно с 08:00 проходил артиллерийский обстрел места встречи миссии агентства.

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