Москвичам рассказали о роли сервиса «Городские запросы» в строительстве

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Специалисты столичного департамента строительства с помощью сервиса «Городские запросы» получили более 320 инновационных отраслевых решений и смогли протестировать и внедрить в работу наиболее перспективные из них. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в пятницу, 2 сентября.

— Проект «Городские запросы» <...> дает возможность столичным властям находить, изучать и испытывать инновационную продукцию, а технологическим компаниям и стартапам — узнавать об актуальных потребностях города в технологиях и предлагать свои решения. Все запросы публикуются в соответствующем разделе онлайн-платформы «Карта инновационных решений». На данный момент их более 70 от разных московских департаментов, — заявил глава департамента предпринимательства и инновационного развития столицы Алексей Фурсин.

Так, в марте 2022 года депстрой разместил запрос на поиск решений в сфере технологий информационного моделирования зданий (BIM-технологии). Сервис подобрал 45 проектов, один из которых — платформа nanoCAD, предназначенная для BIM-проектирования и моделирования объектов различной сложности — заинтересовал заказчика.

Под другой запрос депстроя — поиск решений для автоматизации календарно-сетевого планирования с применением алгоритмов искусственного интеллекта — «Городские запросы» подобрал 35 продуктов. Заказчика в этот раз заинтересовало приложение для контроля за качеством выполнения строительных работ и выдачи предписаний «Стройконтроль».

На официальном сайте мэра Москвы добавили, что в данный момент цифровые решения используются почти на 40 процентах объектов, реализуемых департаментом строительства.

До этого сообщалось, что облачные сервисы, которые активно внедряют на столичных стройках, позволяют сократить сроки согласования разрешительной документации в два раза.