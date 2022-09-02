Собянин сообщил о начале работы карты «Тройка» в Луганске

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Московская транспортная «Тройка» заработала в городе Луганске. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на просветительском марафоне «Знание» в пятницу, 2 сентября.

По его словам, «Тройкой» можно пользоваться не только в Москве, но и в десятках регионов России.

— И вчера даже заработала в Луганске, — цитирует Собянина РИА Новости.

До этого сообщалось, что с начала сезона речной навигации 588 тысяч пассажиров воспользовались билетной системой «СберТройки». Приобрести билеты на водные прогулки и переправы можно любым удобным способом: с помощью маркетплейса «Суда сюда!», а также в кассах на трех причалах: Северный речной вокзал, Киевский, Китай-город. Кассы открыты с 8 до 22 часов, оплатить можно «Тройкой», банковской картой и наличными.

Кроме того, приобрести билет можно на борту — с помощью транспортной карты «Тройка» или банковской карты, точно так же, как в городском транспорте. В настоящее время ежедневно работают около 40 рейсов. Самыми популярными маршрутами стали «Северный» (Киевский причал — Китай-город) и «Исторический» (Воробьевы горы — Новоспасский причал).