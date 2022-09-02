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Сын известного телепродюсера Язамира Готта погиб в столице

Степан Жирнов
Происшествия
Сын известного телепродюсера Язамира Готта погиб в столице
Фото: Антон Кардашов / АГН Москва
Россия, Москва, улица Обручева Карта всех событий

Сын известного продюсера Язамира Готта найден мертвым на юго-западе столицы. Об этом стало известно в пятницу, 2 сентября.

Тело 20-летнего Антона Готта обнаружили около полуночи в ночь на 2 сентября на улице Обручева. По предварительной информации, молодой человек покончил с собой. Как сообщил «МК», накануне он поссорился с девушкой.

Отец погибшего Язамир Готта является известным российско-американским телепродюсером, режиссером.

Другая трагедия произошла в Подмосковье 1 сентября. Мусоровоз наехал на двух малолетних детей, в результате чего одна девочка погибла.

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