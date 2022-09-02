В ВГА Запорожья заявили, что Киев пытался внедрить шпионов в миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

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Власти Украины пытались внедрить своих шпионов в состав миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую АЭС. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации (ВГА) Запорожской области Владимир Рогов в пятницу, 2 сентября.

— Украинские спецслужбы по приказу Зеленского пытались внедрить в делегацию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС своих шпионов и диверсантов, работающих под журналистским прикрытием, — заявил Рогов.

Он также добавил, что замысел украинских властей был своевременно пресечен, и на территорию ЗАЭС никто из шпионов не попал, передает РИА Новости.

Кроме того, Рогов заявил, что правительство Украины специально задержало делегацию МАГАТЭ в Киеве для подготовки провокации на Запорожской АЭС. Член ВГА Запорожья пояснил, что украинские агенты не успевали закончить «боевое слаживание» представителей сил специальных операций Украины и главного управления разведки Минобороны Украины, расположенных уже в это время на правом берегу Днепра в Никополе и готовившихся к заходу на территории ЗАЭС.