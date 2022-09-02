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МХТ имени Чехова отменил ряд постановок из-за операции на Украине

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Общество
МХТ имени Чехова отменил ряд постановок из-за операции на Украине
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Некоторые постановки МХТ имени Чехова, заявленные в декабре-январе как предположительные показы нового театрального сезона, были отменены в знак уважения к участникам операции на Украине. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщил худрук театра Константин Хабенский.

— Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать, — сказал он.

Хабенский объяснил, что сейчас было бы нетактично ставить в театре постановки, которые бы «ерничали» или по-своему интерпретировали тему войны и трагедий. Кроме того, от некоторых постановок пришлось отказаться из-за проблем с авторскими правами, передает РИА Новости.

С 15 по 30 сентября на площадках театра «Золотое кольцо», Библиотеки иностранной литературы и Московского городского университета правительства Москвы пройдет Фестиваль латиноамериканской и карибской культуры. Гости мероприятия смогут посетить концерт с участием творческих коллективов из стран Латинской Америки, послушать лекции, публичные чтения и многое другое.

МХТ имени Чехова Константин Хабенский Спецоперации
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