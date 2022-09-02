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ФНС подписала соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР

Василий Плиткин

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ФНС подписала соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Федеральная налоговая служба (ФНС) России подписала соглашения об обмене налоговой информацией с ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в пятницу, 2 сентября.

— Наиболее важным для этого является открытый обмен налоговыми данными. Интеграция налоговых систем и систем регистрации и учета бизнеса очень важны на пути формирования единого экономического пространства, — подчеркнул заместитель руководителя службы Константин Чекмышев.

В ходе встречи участники обсудили вопросы взаимодействия налоговых органов, а также дальнейшие шаги интеграции налоговых систем. Республики намерены привлекать предпринимателей и инвесторов, в том числе из России отмечается на сайте ФНС.

По словам председателя правительства ДНР Виталия Хоценко, региональный кабмин синхронизировал местное законодательство с российским, сделав его практически идентичным.

27 августа президент России Владимир Путин подписал указ о праве граждан ДНР, ЛНР и Украины пребывать в стране без ограничения сроков.

Депутат Госдумы Дмитрий Саблин заявил, что Россия поможет отстроить разрушенный Мариуполь заново.

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