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Девочку из Тюмени не хотели пускать в школу из-за хиджаба

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Девочку из Тюмени не хотели пускать в школу из-за хиджаба
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Девочку не пустили в школу в Тюмени из-за того, что она пришла в хиджабе. Об этом стало известно 2 сентября, в пятницу.

В Сети появилось видео, на котором родственница девочки пытается выяснить у директора школы, почему ее ребенка не пускают.

Директор учебного заведения пыталась сослаться на школьный устав, который запрещает одежду с религиозными атрибутами.

После долгих разговоров девочку все же пустили в школу, сообщил Telegram-канал Mash.

С 1 сентября 2022 года жизнь российских школ немного изменится. Какие нововведения ожидают учеников в новом учебном году, читайте в специальном материале «Вечерней Москвы».

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