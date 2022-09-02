Городские службы промыли Андреевский мост перед Днем города

Бригада промышленных специалистов завершила водную очистку остекленных зон Андреевского пешеходного моста в преддверии Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу, 2 сентября.
— Бригаде из пяти человек, среди которых два альпиниста, для полной очистки сооружения понадобилось несколько дней. На время работ движение пешеходов по мосту не ограничивалось, — говорится в сообщении.
Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы
Данный мост соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».
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