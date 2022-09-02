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Городские службы промыли Андреевский мост перед Днем города

Лала Манушакян
Город
Городские службы промыли Андреевский мост перед Днем города
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва
Россия, Москва, Андреевский мост Карта всех событий

Бригада промышленных специалистов завершила водную очистку остекленных зон Андреевского пешеходного моста в преддверии Дня города. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства в пятницу, 2 сентября.

— Бригаде из пяти человек, среди которых два альпиниста, для полной очистки сооружения понадобилось несколько дней. На время работ движение пешеходов по мосту не ограничивалось, — говорится в сообщении.

Видео: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Данный мост соединяет Фрунзенскую и Пушкинскую набережные, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

В Москве активно готовят программу в честь предстоящего Дня города. Так, Музей Победы 10 сентября проведет развлекательные мероприятия: гостей будут ждать мастер-классы, концерты, выставки, экскурсии, кинопоказ и флешмоб.

Помимо этого, в честь праздника Russpass подготовил скидки и бонусы в отелях и ресторанах города. Для того чтобы воспользоваться тарифом, нужно выбрать гостиницу на Russpass, нажать кнопку «Забронировать», а в открывшемся окне кликнуть «Посмотреть номера» и указать даты пребывания.

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