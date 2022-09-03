Собянин призвал москвичей проголосовать на выборах мундепов 9–11 сентября

Фото: Михаил Колобаев / stroi.mos.ru

В период с 9 по 11 сентября в Москве будут проходить выборы депутатов в советы муниципальных образований, поэтому жители столицы, желающие, в частности, развития программы «Мой район», не должны остаться в стороне. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин в субботу, 3 сентября.

— Кандидатам (в мундепы — прим. «ВМ») нужна ваша поддержка, поэтому призываю вас не оставаться в стороне и проголосовать на предстоящих выборах за команду единомышленников от «Единой России» и общественной организации «Мой район». Среди наших кандидатов в муниципальные депутаты — учителя и врачи, предприниматели и работники социальной сферы, местные активисты и волонтеры, хорошо знающие и любящие Москву. Их готовность отстаивать интересы москвичей и содействовать развитию районов — залог того, что наш город станет еще лучше и удобнее для людей, — написал Собянин в своем блоге.

До этого председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин заявил, что на предстоящих выборах депутатов в Москве хорошие результаты могут показать представители партии «Единая Россия».

Согласно статистике, более 75 процентов москвичей поддерживают решения действующих властей, при этом более 60 процентов жителей планируют принять участие в электронном голосовании. Так, в этом году «Единая Россия», учитывая все факторы, может приблизиться к совокупному результату голосов на муниципальных выборах на уровне 50 процентов избирателей, что будет абсолютным рекордом.