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Медведев принял участие в церемонии прощания с Горбачевым

Георгий Соланович
Общество
Медведев принял участие в церемонии прощания с Горбачевым
Фото: er.ru

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы в субботу, 3 сентября. С последним лидером Советского Союза простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик возложил цветы к гробу Горбачева и выразил соболезнования членам его семьи.

На церемонии прощания была также замечена певица Алла Пугачева.

Траурное мероприятие в Колонном зале Дома союзов продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Максимовной.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
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Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
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Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва
Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
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Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS
В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
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В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire
I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости
С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
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С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости
Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости
Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
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Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости
Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
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Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости
Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС
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