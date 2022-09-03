Медведев принял участие в церемонии прощания с Горбачевым

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Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы в субботу, 3 сентября. С последним лидером Советского Союза простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Политик возложил цветы к гробу Горбачева и выразил соболезнования членам его семьи.

На церемонии прощания была также замечена певица Алла Пугачева.

Траурное мероприятие в Колонном зале Дома союзов продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Максимовной.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

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