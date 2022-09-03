Песков: Премьер Венгрии Орбан не планирует встречаться с Путиным после прощания с Горбачевым

Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по данным Кремля, прилетит в Москву исключительно для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, встречи президентом РФ Владимиром Путиным не планируется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 3 сентября.

— Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было, — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы в субботу. С последним лидером Советского Союза простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. На церемонии была также замечена певица Алла Пугачева.

Траурное мероприятие продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Максимовной.

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