Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Песков: Премьер Венгрии Орбан не планирует встречаться с Путиным после прощания с Горбачевым

Георгий Соланович
В мире
Песков: Премьер Венгрии Орбан не планирует встречаться с Путиным после прощания с Горбачевым
Фото: Администрация президента РФ

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, по данным Кремля, прилетит в Москву исключительно для того, чтобы проститься с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым, встречи президентом РФ Владимиром Путиным не планируется. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в субботу, 3 сентября.

— Нет. Насколько нам известно, он только прилетит, чтобы попрощаться с Горбачевым. Каких-либо пожеланий о встречах не было, — цитирует слова Пескова РИА Новости.

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым началась в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы в субботу. С последним лидером Советского Союза простился заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. На церемонии была также замечена певица Алла Пугачева.

Траурное мероприятие продлится до полудня, затем Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с его супругой Раисой Максимовной.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.

Венгрия Михаил Горбачев Владимир Путин
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте