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Газпром заявил, что Siemens негде ремонтировать турбины для «Северного потока»

Георгий Соланович
В мире
Газпром заявил, что Siemens негде ремонтировать турбины для «Северного потока»
Фото: shutterstock

Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах и готова устранять неисправности турбин для газопровода «Северный поток», только делать ей это негде. Об этом сообщили в Газпроме в субботу, 3 сентября.

— Компания Siemens принимает участие в ремонтных работах в соответствии с действующим контрактом, обнаруживает неисправности, подписывает акт об обнаружении утечек масла, готова их устранять. Только ремонтировать негде, — говорится в сообщении в Telegram-канале российской компании.

До этого в Газпроме сообщили, что «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок после обнаружения неисправности в последней остававшейся турбине.

Уточняется, что в адрес Siemens было направлено письмо о неисправностях двигателя и необходимости их устранения. Предприятие также получило предостережение Ростехнадзора о том, что обнаруженные неисправности не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

Глава немецкого сетевого агентства Клаус Мюллер в ответ на это заявил, что на фоне приостановки поставок газа из России через «Северный поток» обостряются вопросы экономии, терминалов СПГ и заполнения хранилищ.

Международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов в беседе с «Вечерней Москвой» заявил, что ЕС вернется к поставкам сырья из России только тогда, когда там начнутся большие проблемы. Он уточнил, что «твердолобые» политики из ЕС готовы убить свою экономику ради определенной идеи.

Ремонт Газпром Северный поток
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