Церемония прощания с Горбачевым завершилась в Москве

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы завершилась. Она началась в субботу, 3 сентября, примерно в 10:00 и продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.
Изначально планировалось, что с 10:00 до 12:00 в зал к покойному политику смогут войти все желающие, а после полудня проститься с Горбачевым придут почетные гости. В итоге и после 12:00 на траурную церемонию пускали обычных россиян, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части.
Утром с первым президентом СССР приехал проститься заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Кроме того, журналисты заметили на мероприятии певицу Аллу Пугачеву.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венок, чтобы почтить память Горбачева. Кроме того, на церемонию цветы пришли отдельно от администрации президента, правительства России и других органов власти, компаний и организаций.
Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не смог лично проститься с политиком из-за загруженного рабочего дня.
Траурную церемонию посетили также иностранные политики и дипломаты, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы от Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и Испании, передает ТАСС.
Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.
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