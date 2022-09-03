Церемония прощания с Горбачевым завершилась в Москве

Фото: veni markovski / CC BY 2.0

Церемония прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы завершилась. Она началась в субботу, 3 сентября, примерно в 10:00 и продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.

Изначально планировалось, что с 10:00 до 12:00 в зал к покойному политику смогут войти все желающие, а после полудня проститься с Горбачевым придут почетные гости. В итоге и после 12:00 на траурную церемонию пускали обычных россиян, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части.

Утром с первым президентом СССР приехал проститься заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Кроме того, журналисты заметили на мероприятии певицу Аллу Пугачеву.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин прислали венок, чтобы почтить память Горбачева. Кроме того, на церемонию цветы пришли отдельно от администрации президента, правительства России и других органов власти, компаний и организаций.

Путин, по словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, не смог лично проститься с политиком из-за загруженного рабочего дня.

Траурную церемонию посетили также иностранные политики и дипломаты, среди которых премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, послы от Японии, США, Великобритании, Германии, Франции и Испании, передает ТАСС.

Михаил Горбачев скончался на 92-м году жизни 30 августа после тяжелой продолжительной болезни. Его похороны пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве.

1/13 Михаил и Раиса Горбачевы, 1999 год. Дом журналиста / Фото: Сергей Шахиджанян / Вечерняя Москва 2/13 Президент СССР Михаил Горбачев во время учений Одесского военного округа. 1990 год / Фото: Владимир Смоляков / Вечерняя Москва 3/13 Президент СССР Михаил Горбачев (слева) целует лидера Восточной Германии Эриха Хонеккера после прибытия в Восточный Берлин. 1989 г. / Фото: DPA/TASS 4/13 В 1997 году бывший руководитель СССР Михаил Горбачёв снялся в рекламе американской сети пиццерий / Фото: Youtube / Tom Darbyshire 5/13 I съезд народных депутатов СССР в Кремлевском Дворце съездов. 1989 г. / Фото: РИА Новости 6/13 С семьей на даче, 1989 г. / Фото: РИА Новости 7/13 Празднование Дня международной солидарности трудящихся (1 мая) в Москве. Михаил Горбачев, справа - Николай Рыжков, слева - Лев Зайков на трибуне Мавзолея. 1989 г. / Фото: РИА Новости 8/13 Президент СССР Михаил Горбачев и Президент РФ Борис Ельцин во время вечернего заседания внеочередной сессии ВС РСФСР. 1991 г. / Фото: РИА Новости 9/13 Михаил Горбачев на целинных землях Казахстана, 1991 г. / Фото: РИА Новости 10/13 Михаил Горбачев беседует с рабочими объединения «Минский тракторный завод имени Владимира Ленина». 1991 г. / Фото: РИА Новости 11/13 Михаил и Раиса Горбачевы на трапе самолета перед вылетом в Москву. 1989 г. / Фото: РИА Новости 12/13 Официальный визит Михаила Горбачева в Испанию, 1990 г. / Фото: РИА Новости 13/13 Михаил Сергеевич Горбачев во время встречи в аэропорту Тюмени. 1985 г. / Лизунов Юрий, Мусаэльян Владимир/Фотохроника ТАСС

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