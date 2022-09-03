Пугачева сделала странный жест рядом с гробом Горбачева

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Алла Пугачева посетила церемонию прощания с бывшим президентом СССР Михаилом Горбачевым.

На видео с мероприятия внимание приковал к себе странный жест, сделанный артисткой. Пугачева подошла к гробу Горбачева, положила рядом цветы и сделала необычный знак рукой.

Так, Примадонна вытянула указательный палец и направила его на лицо покойного. Вероятно, смысл данного жеста сможет объяснить только сама Пугачева, передает Пятый канал.

Церемония прощания с Горбачевым в Колонном зале Дома союзов в центре Москвы началась 3 сентября примерно в 10:00. Она продолжалась почти четыре часа, на час дольше запланированного.

Изначально планировалось, что с 10:00 до 12:00 в зал к покойному политику смогут войти все желающие, а после полудня проститься с Горбачевым придут почетные гости. В итоге и после 12:00 на траурную церемонию пускали обычных россиян, а некоторые общественные и политические деятели не стали дожидаться закрытой части.

О смерти бывшего президента СССР высказались многие политические деятели мира. «Вечерняя Москва» вспоминает самые яркие моменты в биографии политика.