Главархив рассказал о лучших проектах про Великую Отечественную войну

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главархив Москвы представил свои лучшие проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Об этом в субботу, 3 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Главная наша задача — сохранение и восстановление исторической правды. За последние несколько лет мы сделали много в этом направлении, — сказал глава ведомства Ярослав Онопенко.

Первая акция называется «Москва — с заботой об истории». Так, у горожан есть возможность сдать документы, предметы и фотографии времен ВОВ в центры госуслуг, откуда они попадают на вечное хранение в Главархив.

Таким образом за три года удалось собрать более 11 тысяч артефактов. На основе этих материалов создан одноименный виртуальный музей.

Кроме того, специалисты подготовили фотопроект «Неизвестный герой», приуроченный ко Дню памяти и скорби. Основанная на снимках фронтового корреспондента Давида Минскера экспозиция почти из 200 фотографий есть на сайте.

Снимки не подписаны, поэтому горожане могут помочь узнать имена неизвестных героев. Еще один раздел виртуального музея — «Дневники детей войны».

Это видеоролики, на которых дети читают воспоминания своих ровесников, попавших в оккупацию в 1941 году. Также Главархив создал лабораторию «Живая история», в которой ученики 7–11-х классов вместе с историками исследуют архивные материалы и пишут эссе.

Авторы лучших приезжают в архив для записи видеороликов. На них дети рассказывают о своих впечатлениях от исследования.

Снимают и монтируют ролики тоже дети — ученики медиаклассов московских школ. Готовые записи можно увидеть на страницах Главархива и департамента образования и науки в социальных сетях, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Еще один проект — подкаст «Голоса Победы», в основу которого легли почти 200 аудиозаписей с воспоминаниями участников и очевидцев ВОВ. На сегодняшний день вышло уже 28 эпизодов на различные темы.

В июле Главархив Москвы выпустил два сборника «Без срока давности», основанных на рассекреченных документах УФСБ России по Москве и Московской области, в связи с 80-летием с начала Сталинградской битвы.

Так, в сборнике можно увидеть документы и фотографии, которые рассказывают о преступлениях нацизма и направлены на разоблачение политики гитлеровских захватчиков в отношении мирного населения. Также москвичи могут прочитать в сборнике рассказы школьников Солнечногорского района, ставших очевидцами оккупации.