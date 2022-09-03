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На Украине пригрозили тюрьмой до 12 лет за участие в референдуме об объединении с РФ

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
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На Украине пригрозили тюрьмой до 12 лет за участие в референдуме об объединении с РФ
Фото: Pixabay; АГН Москва

Вице-премьер Украины Ирина Верещук в субботу, 3 сентября, пригрозила населению освобожденных районов страны, что за участие в референдуме об объединении с РФ на украинской территории им грозит тюремное заключение сроком до 12 лет с конфискацией имущества.

— Запад не признает никаких референдумов и никакого суверенитета России над Украиной. Для наших граждан, которые будут принимать в этом участие, это в самом деле статья Уголовного кодекса. Им грозит криминальное наказание, — сказала она в эфире телемарафона «Единые новости».

Верещук сообщила, что за участие в референдуме или побуждение к участию в нем люди могут получить до 12 лет лишения свободы с полной конфискацией имущества, передает ТАСС.

30 августа сообщалось, что США в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под российским контролем районов Украины в состав России могут ввести новые санкции в отношении РФ. Об этом сказал первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Соединенных Штатов Ведант Пател. Также он заявил, что экономические санкции наносят «сильный удар по Москве».

Украина Тюрьмы Россия Уголовные дела Референдумы
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