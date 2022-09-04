Стало известно расположение станции-призрака московского метро

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В столичном метрополитене находится несколько неэксплуатируемых станций. Одна из них расположилась между «Театральной» и «Маяковской».

Отмечается, что речь идет о станции-призраке «Советская». Она была в первоначальном проекте второй очереди строительства метро. Ее открытие было запланировано в 1930-е годы. Однако из-за технических проблем станция осталась на стадии проекта.

Отмечается, что вместо нее была открыта «Театральная». Во времена правления Иосифа Сталина на месте «Советской» располагался секретный пункт управления столичного штаба гражданской обороны, передает Telegram-канал «История Москвы».

Накануне стало известно, что на одну ночь станция метро «Маяковская» стала сценой для литературно-музыкальной постановки «Синий платочек». Как уточняется, постановка посвящена окончанию Второй мировой войны, роли гуманитарной миссии и вкладу женщин в победу.

В мае Главархив опубликовал пять фотоальбомов, отражающих развитие столичного метро в начале 1950-х годов. Один из альбомов посвящен особенностям оформления наземных вестибюлей и подземных сооружений. В него вошло 16 черно-белых фотографий.