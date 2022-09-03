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Социальная акция «Ночь памяти» прошла на станции метро «Маяковская»

Елена Самойлова
Город
Социальная акция «Ночь памяти» прошла на станции метро «Маяковская»
Фото: Telegram / Дептранс Москвы
Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

На одну ночь станция метро «Маяковская» стала сценой для литературно-музыкальной постановки «Синий платочек». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры в субботу, 3 сентября.

Как уточняется, постановка посвящена окончанию Второй мировой войны, роли гуманитарной миссии и вкладу женщин в победу. Режиссером выступила Полина Нечитайло, а идейным вдохновителем — Анна Данилова.

Во время акции выступил и Академический хор метро под руководством Бориса Тараканова — исполнялись песни военных лет. Кроме того, все присутствующие почтили память погибших героев минутой молчания, говорится в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

До этого Главархив Москвы представил свои лучшие проекты, посвященные Великой Отечественной войне. Первая акция называется «Москва — с заботой об истории».

Так, у горожан есть возможность сдать документы, предметы и фотографии времен ВОВ в центры госуслуг, откуда они попадают на вечное хранение в Главархив.

6 сентября в Музее Победы откроется выставка «Надежный тыл», посвященная защитникам Отечества не только на огневых рубежах, но и в тылу.

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