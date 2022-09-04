Горожанам рассказали, как организовано патриотическое воспитание в московских школах

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Москва занимает лидирующие позиции по качеству образования среди городов стран Организации экономического сотрудничества и развития и ведущих мегаполисов. В процессе обучения в столичных школах уделяется большое внимание всестороннему развитию ребенка.

Отмечается, что важную роль в обучении имеет патриотическое воспитание. На данный момент в 254 московских школах открыты кадетские классы. Также учащиеся могут вступить в ряды «Юнармии» или Российского движения школьников.

Участники движений часто встречаются с ветеранами боевых действий, участвуют в патриотических проектах, занимаются волонтерством и многим другим. Все это позволяет ребятам изучить историю России, получить новые знания и воспитать в себе патриотизм с юного возраста, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что столичные школы в рамках программы «Школьный Музей Победы» откроют 13 временных выставок в Музее Победы в новом учебном году. Уточняется, что мероприятия расскажут о разных страницах истории войны, о людях и их жизни.