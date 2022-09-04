Движение транспорта полностью восстановили в центре Москвы после велофестиваля

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

На столичных дорогах сняли все ограничения, которые были ранее введены из-за проведения велогонки «Две реки» и Московского осеннего велофестиваля. Об этом в воскресенье, 4 сентября, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

— Все ограничения, связанные с проведением мероприятий, сняты. Движение свободное, — передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

До этого сообщалось, что в столице 4 сентября было введено ограничение движения транспорта на ряде дорог в связи с проведением велогонки и велофестиваля.

Также москвичам напомнили, что с полуночи 5 сентября по одной полосе движения закроют в Малом Гнездниковском, Леонтьевском, Глинищивском, Газетном и Никитском переулках, на участках Тверской улицы. Это связано с подготовкой к Дню города. Столичных автомобилистов призвали учитывать ограничения при составлении маршрута.

Кроме того, движение транспорта будет ограничено 6 сентября в Центральном административном округе Москвы с 11:00 до 11:20. Уточняется, что это связано с проведением крестного хода. Ограничение коснется участков Петровского бульвара, Крапивенского переулка и улицы Петровки.