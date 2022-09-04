Арестович признался, что врал украинцам о положении ВСУ на фронтах

Фото: Youtube / Alexey Arestovych

Советник офиса украинского президента Алексей Арестович сообщил, что вводил граждан страны в заблуждение относительно положения армии Украины на фронтах.

— Нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, — приводит его слова РИА Новости.

До этого бывший депутат Рады Илья Кива сообщил, что провал атаки украинской армии на Херсон и неудачный штурм Запорожской АЭС вызвали недовольство украинского командования, президенту республики Владимиру Зеленскому угрожает военный переворот. По его словам, неудачный штурм Херсона стал для ВСУ второй провальной операцией. Бойцы элитных подразделений украинской армии понесли схожие большие потери при атаке на остров Змеиный.

Давно обещанное президентом Украины контрнаступление с треском провалилось. ВСУ потеряли свыше 1200 военных. Об этом сообщило Минобороны России. При отражении наступления противника российские военные разгромили подразделения переброшенной с Западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ.