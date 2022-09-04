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В Московском Осеннем велофестивале приняли участие свыше 30 тысяч человек

Василий Плиткин
Город
В Московском Осеннем велофестивале приняли участие свыше 30 тысяч человек
Фото: Пресс-центр Осеннего велофестиваля

Участниками Осеннего велофестиваля, который состоялся в Москве в воскресенье, 4 сентября, стали более 30 тысяч человек. Об этом «Вечерней Москве» сообщили организаторы мероприятия.

Велогонщики проехали по набережным Москвы-реки и Яузы. На выбор спортсменам были предложены три дистанции, в зависимости от уровня подготовки: 20, 50 и 90 километров. Зачет велся как в абсолютной категории, так и в восьми возрастных категориях. Гонщики дистанции 90 километров были также разделены на три кластера: А, Б и Д.

Победителем в кластере А с результатом 01:58:28.7 стал Александр Жданов. Второе и третье места у Максима Гришина (01:58:28.82) и Дмитрия Розанова (01:58:29.02).

Тройка победителей кластера Б: Борис Прошин, Евгений Гудков и Евгений Гречишкин. Триумфаторами кластера Д стали Людмила Малыхина, Екатерина Головастова и Евгения Мудрая.

В гонке «Две реки» поучаствовали велосипедисты из Москвы, Подмосковья, Рязани, Кисловодска, Тамбова, Тулы, Воронежа, Иванова, Нижнего Новгорода, а также Калужской области, Крыма, Сахалина, Сербии, Китая и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что на осеннем велофестивале в Москве впервые появится отдельная полоса для самокатов, электросамокатов и электровелосипедов.

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