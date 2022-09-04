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Смертельная авария произошла на 27-м километре МКАД

Анастасия Колоскова
Происшествия
Смертельная авария произошла на 27-м километре МКАД
Фото: Вечерняя Москва
Россия, Москва, МКАД, 27-й километр Карта всех событий

Один человек погиб в результате ДТП, которое произошло на внешней стороне МКАД. Об этом в воскресенье, 4 сентября, «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах.

Авария случилась на 27-м километре кольцевой автодороги. При этом подробности инцидента не уточняются.

До этого сообщалось, что в результате дорожной аварии в Уфе скончался рэпер Халид Хайбуллин, более известный под псевдонимом XALID. Инцидент произошел в ночь на 2 сентября. По данным ГИБДД Башкирии, 40-летний житель Уфы за рулем автомобиля Ford Focus столкнулся со встречным мотоциклом BMW. От полученных травм 25-летний исполнитель скончался на месте. Водитель автомобиля не пострадал. После медицинского осмотра его отпустили домой. Следователи начали проверку по факту ДТП.

Также стало известно, что семь автомобилей столкнулись при движении в сторону центра в районе дома 53, строение 11, по Алтуфьевскому шоссе. На место инцидента прибыли оперативные городские службы. Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.

МКАД Смерть ДТП
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