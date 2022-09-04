Врач-гастроэнтеролог рассказал о пользе безалкогольного пива

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Безалкогольное пиво способно улучшить работу пищеварительной системы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

— Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему, благодаря дрожжам и продуктам брожения, — отметил медик.

По его словам, напиток стимулирует выделение желудочного сока, а содержащиеся в нем органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике.

При этом гастроэнтеролог развенчал миф о пользе безалкогольного вина. Он пояснил, что в этом напитке нет полезных веществ — только ароматизаторы и добавки. При этом безалкогольное вино может стать альтернативой для желающих перестать употреблять спиртное или не испытывать состояние опьянения, передает «Газета.ru».

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. Эти ягоды не рекомендуется есть каждый день, так как они могут повышать кислотность желудка. Это может спровоцировать обострение или способствовать развитию язвенных болезней.