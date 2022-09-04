Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Врач-гастроэнтеролог рассказал о пользе безалкогольного пива

Анастасия Колоскова
Общество
Врач-гастроэнтеролог рассказал о пользе безалкогольного пива
Фото: Pexels

Безалкогольное пиво способно улучшить работу пищеварительной системы человека. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

— Безалкогольное пиво благоприятно влияет на микробиом кишечника, который в ответе за иммунную систему, благодаря дрожжам и продуктам брожения, — отметил медик.

По его словам, напиток стимулирует выделение желудочного сока, а содержащиеся в нем органические кислоты улучшают обмен веществ в кишечнике.

При этом гастроэнтеролог развенчал миф о пользе безалкогольного вина. Он пояснил, что в этом напитке нет полезных веществ — только ароматизаторы и добавки. При этом безалкогольное вино может стать альтернативой для желающих перестать употреблять спиртное или не испытывать состояние опьянения, передает «Газета.ru».

До этого диетолог Елена Соломатина рассказала «Вечерней Москве», что облепиха, черная смородина и крыжовник могут негативно воздействовать на желудочно-кишечный тракт. Эти ягоды не рекомендуется есть каждый день, так как они могут повышать кислотность желудка. Это может спровоцировать обострение или способствовать развитию язвенных болезней.

Здоровье Врачи Пиво
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте