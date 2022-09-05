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Синоптики предупредили москвичей о дождливой и прохладной погоде 5 сентября

Юлия Курганова

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Погода в Москве
Город
Синоптики предупредили москвичей о дождливой и прохладной погоде 5 сентября
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В понедельник, 5 сентября, в столичном регионе ожидается пасмурная и дождливая погода.

Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 6–10 градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне 5–9 градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–7 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в столице в День города ожидается теплая погода, столбики термометров достигнут отметки плюс 12–17 градусов выше нуля. Он добавил, что с 5 по 8 сентября в Москве будут преобладать северные течения. Они принесут холод, низкие густые облака и дожди. Воздух прогреется до плюс 12 градусов днем.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что после теплых и солнечных выходных москвичей ждут дожди и резкое похолодание. По его словам, самым теплым днем будет пятница, когда воздух прогреется до плюс 16–18 градусов.

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