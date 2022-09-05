Движение транспорта в Северо-Западном тоннеле восстановили

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Северо-Западный тоннель Карта всех событий

Специалисты восстановили движение транспорта на въезде в Северо-Западный тоннель. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

— Движение восстановлено, — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что на въезде в Северо-Западный тоннель произошла авария с участием пяти автомобилей. Из-за столкновения было затруднено движение транспорта на участке. Проезд осуществляется по одной полосе из трех.

Накануне стало известно, что два человека пострадали в аварии с участием автомобилей каршеринга и такси. По предварительным данным, автомобиль каршеринга подрезал машину BMW, которая после этого столкнулась с такси.