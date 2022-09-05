Два человека пострадали в аварии с каршерингом и такси на МКАД

Два человека пострадали в аварии с участием автомобилей каршеринга и такси. ДТП случилось в понедельник, 5 сентября, на 9-м километре МКАД.
На дороге столкнулись три машины. По предварительным данным, автомобиль каршеринга подрезал машину BMW, которая после этого столкнулась с такси.
В настоящее время на месте аварии работают экстренные городские службы. Подробности произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.
4 сентября сообщалось, что смертельная авария произошла на 27-м километре МКАД. Один человек погиб в результате ДТП.
Также стало известно, что семь автомобилей столкнулись при движении в сторону центра в районе дома 53, строение 11, по Алтуфьевскому шоссе. На место инцидента прибыли оперативные городские службы. Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.