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Два человека пострадали в аварии с каршерингом и такси на МКАД

Юлия Курганова
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Два человека пострадали в аварии с каршерингом и такси на МКАД
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, МКАД, 9-й километр Карта всех событий

Два человека пострадали в аварии с участием автомобилей каршеринга и такси. ДТП случилось в понедельник, 5 сентября, на 9-м километре МКАД.

На дороге столкнулись три машины. По предварительным данным, автомобиль каршеринга подрезал машину BMW, которая после этого столкнулась с такси.

В настоящее время на месте аварии работают экстренные городские службы. Подробности произошедшего выясняются, сообщает РЕН ТВ.

4 сентября сообщалось, что смертельная авария произошла на 27-м километре МКАД. Один человек погиб в результате ДТП.

Также стало известно, что семь автомобилей столкнулись при движении в сторону центра в районе дома 53, строение 11, по Алтуфьевскому шоссе. На место инцидента прибыли оперативные городские службы. Информация о пострадавших, а также обстоятельства произошедшего уточняются.

Такси МКАД столкновение Район Выхино-Жулебино Каршеринг
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