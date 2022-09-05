Суд приговорил хоккеиста Сулейманова к пяти годам условно за взятку ради уклонения от армии

Фото: Пресс-служба Ленинского районного суда Уфы

Ленинский районный суд Уфы приговорил к пяти годам условно экс-игрока хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвара Сулейманова по делу о даче взятки за уклонение от армии. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе суда.

— Назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В соответствии со статьей 73 УК РФ «Условное осуждение» назначенное Сулейманову наказание считать условным с испытательным сроком на четыре года, — сказал судья.

Адвокат хоккеиста Гульшат Камалетдинова отметила, что подсудимый доволен приговором. Дальнейшее обжалование не планируется, передает ТАСС.

До этого сообщалось, что Щербинский районный суд признал бывшего вице-мэра Новокузнецка Александра Попова виновным в убийстве «мисс Кузбасс — 2010» Ксении Сапожковой. Ему вынесли приговор в виде 12 лет колонии строгого режима.