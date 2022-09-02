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Бывший вице-мэр Новокузнецка Попов, убивший «Мисс-Кузбасс 2010», получил 12 лет колонии

Степан Жирнов
Происшествия
Бывший вице-мэр Новокузнецка Попов, убивший «Мисс-Кузбасс 2010», получил 12 лет колонии
Фото: vk/miss_missis_kuzbass; СК РФ

Бывший муж «мисс Кузбасс — 2010» Сапожковой получил 12 лет колонии за ее убийство. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в пятницу, 2 сентября.

Щербинский районный суд признал Александра Попова виновным в убийстве Сапожковой и приговорил к 12 годам колонии строгого режима.

Убийство, о котором идет речь, произошло 31 августа 2021 года в квартире жилого дома на улице Нильса Бора. В ходе бытовой ссоры Попов несколько раз ударил свою жену острым предметом в грудь и шею. От полученных ран 29-летняя женщина скончалась на месте.

После совершения преступления мужчина тайно похоронил жену в лесополосе на территории Новой Москвы.

В начале января 2022 года Попов обратился в полицию о пропаже жены. Он рассказал, что его жена улетела отдыхать в Дубай, но перестала выходить на связь.

В ходе проверки следователи выяснили, что женщина пределов РФ не покидала. Подробности резонансного дела читайте в материале «ВМ».

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