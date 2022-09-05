Конкурс красоты «Серебряная королева» стартовал в центрах московского долголетия

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В центрах московского долголетия впервые пройдет общегородской конкурс красоты «Серебряная королева». Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Эту осень мы планируем провести ярко, тепло и незабываемо. В центрах московского долголетия такой масштабный конкурс красоты проводится впервые. Наши дамы «серебряного» возраста, или «серебряные» королевы, с большим воодушевлением отнеслись к этой инициативе, — сказала руководитель сети клубных пространств «Центры московского долголетия» Елена Громова.

Уточняется, что конкурс пройдет на трех уровнях. Сперва участницы встретятся на районном этапе, затем в окружном и после — городском. Определит победителей коллектив жюри, в состав которого войдут активные участники центров московского долголетия, передает официальный сайт мэра Москвы.

29 августа стало известно, что почти 800 участников проекта «Московское долголетие» приняли участие в танцевальном ретрофлешмобе «Самый массовый танец твист». Подобный результат позволил установить новый рекорд.