Мосводосток не нашел загрязняющих веществ в пруду усадьбы Алтуфьево

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Эксперты ГУП «Мосводосток» оценили состояние воды в историческом пруду в усадьбе Алтуфьево после жалоб москвичей. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в ведомство поступило обращение с просьбой проверить воду в пруду на предмет загрязнений.

В результате проверки сотрудники ГУП обнаружили на поверхности водоема только водоросли, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что службы ГУП «Мосводосток» зафиксировали загрязнение в Москве-реке в районе Крымского моста. Для очистки воды специалисты проводили обработку водной глади специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

Позже стало известно, что рабочие ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток».

Нефтяное пятно появилось у Крымского моста утром 8 августа. Уточняется, что загрязнение было обнаружено в районе дома № 9 по улице Крымский Вал. Позже на место прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик «Сетунь».