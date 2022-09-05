Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мосводосток не нашел загрязняющих веществ в пруду усадьбы Алтуфьево

Полина Долганова
Город
Мосводосток не нашел загрязняющих веществ в пруду усадьбы Алтуфьево
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Эксперты ГУП «Мосводосток» оценили состояние воды в историческом пруду в усадьбе Алтуфьево после жалоб москвичей. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что в ведомство поступило обращение с просьбой проверить воду в пруду на предмет загрязнений.

В результате проверки сотрудники ГУП обнаружили на поверхности водоема только водоросли, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что службы ГУП «Мосводосток» зафиксировали загрязнение в Москве-реке в районе Крымского моста. Для очистки воды специалисты проводили обработку водной глади специальным сорбентом, нейтрализующим загрязнения.

Позже стало известно, что рабочие ликвидировали загрязнение на поверхности Москвы-реки в районе Крымского моста. В работах были задействованы четыре специализированных судна коммунального флота ГУП «Мосводосток».

Нефтяное пятно появилось у Крымского моста утром 8 августа. Уточняется, что загрязнение было обнаружено в районе дома № 9 по улице Крымский Вал. Позже на место прибыло специализированное судно-нефтемусоросборщик «Сетунь».

ГУП «Мосводосток» Район Алтуфьево водоем
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Инструкции
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отшумело первое сентября…

Владимир Ефимов
Владимир Ефимов

Предоставляем льготные займы

Никита Миронов
Никита Миронов

Америка нарывается на ядерный конфликт

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

У «поуехавших» деньги закончились: беглые звезды потянулись в Россию

Александр Молотков
Александр Молотков

Новые школьные традиции

Валерий Грибакин
Валерий Грибакин

Учебный год будет безопасным

Лев Николаев
Лев Николаев

Вся русская красота на одной земле

Все мнения
О проекте