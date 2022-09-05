Миссия МАГАТЭ выехала с территории Запорожской АЭС

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Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала с территории Запорожской атомной электростанции, но двое представителей приняли решение остаться на станции на постоянной основе. Об этом сообщил в понедельник, 5 сентября, российский эксперт-атомщик Ренат Карчаа.

— Миссия уехала. <...> Двое человек остались на постоянную миссию, — цитирует эксперта ТАСС.

Накануне член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что оставшиеся на ЗАЭС члены миссии МАГАТЭ планируют уехать 6 сентября. Однако часть экспертов может остаться на станции на постоянной основе.

Политолог и общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» выразил мнение, что посещение экспертами МАГАТЭ Запорожской атомной электростанции позволит на время приостановить обстрелы на территории области. Однако продлится это недолго, так как большинство представителей организации — это страны, которые поддерживают гибридную и санкционную войну против России.