Мишустин объявил о запуске промышленной ипотеки

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство запускает программу промышленной ипотеки для предоставления бизнесу долгосрочных льготных кредитов на покупку производственной недвижимости. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

— Мы рассчитываем, что такой инструмент позволит промышленным предприятиям оптимизировать расходы на приобретение новых помещений, — сказал председатель правительства.

Мишустин отметил, что поддерживать интерес к расширению производства, запуску перспективных проектов и созданию новых рабочих мест — дорогостоящая часть сметы, поэтому предприятия могут рассчитывать на поддержку государства, передает Telegram-канал правительства России.

До этого кабмин России принял решение бессрочно продлить программу «Сельская ипотека». Мишустин отметил, что жители сел будут иметь возможность взять кредит на покупку или строительство собственного дома, не волнуясь о сроках завершения программы. При этом ставка останется прежней и не превысит три процента.

В июне премьер-министр подписал постановление о снижении ставки по льготной ипотеке до семи процентов. По его словам, государство также возместит банкам разницу между льготной ставкой и рыночной.