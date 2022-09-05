Эксперт рассказал, куда стоит вложить сбережения

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Как жителям России сохранить свои сбережения и куда выгоднее вкладывать средства, рассказал генеральный директор агентства «»Бизнесдром» Павел Самиев.

Первый способ приумножить сбережения — вложить деньги в юани и дирхамы. Это сейчас крупные торговые валюты, в которых идут внешние торговые операции. Не исключено, что эти две валюты будут позднее и резервными. На эти валюты нет ограничения у банков.

Большую часть средств эксперт все же советует хранить на рублевых счетах.

Кроме того, стоит задуматься об инвестициях в облигации.

— Можно рассматривать разные варианты, начиная от коллективных форм инвестиций. Сейчас много вариантов. С закрытыми паевыми фондами, которые вкладываются, допустим, в недвижимость - это очень интересные истории с хорошей доходностью. И, соответственно, такие классические виды как акции, облигации, — отметил он в комментарии Царьграду.

Торги на Мосбирже 5 сентября начались с роста доллара выше 61 рубля, что произошло впервые с 17 августа, свидетельствуют данные торговой площадки. Американская валюта на старте сессии подорожала на 0,73% относительно показателя закрытия торгов, в результате чего ее курс составил 61,02 рубля, передает ФАН.

До этого главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев, рассказал, какие страны могут отказаться от евро.