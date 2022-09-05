Институт Минфина предложил новую модель выплаты пособий по безработице

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Современная российская модель назначения пособия по безработице устарела и требует трансформации. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили эксперты центра финансов социальной сферы Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина РФ.

Эксперты предлагают отменить принцип назначения пособий при регистрации в качестве безработного. Аналитики института Минфина считают, что выплаты нужно назначать только тем, чьи семьи признаны малоимущими. Новая инициатива приведет к «оптимизации финансирования политики занятости», уверены они.

Однако в российском Минтруде отметили, что предложение экспертов НИФИ не рассматривают. Подходы к назначению пособия по безработице, уточнили в пресс-службе министерства, отражены в законе о занятости. Они предполагают поддержку вне зависимости от уровня дохода гражданина, передает РБК.

Премьер-министр России Михаил Мишустин 29 августа провел заседание президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций, в мероприятии принял участие мэр Москвы Сергей Собянин.

Недавно стало известно, что Москва возглавила рейтинг крупнейших городов стран G20 с самым низким уровнем безработицы, оставив позади Лондон, Париж, Берлин, Токио, Шанхай и другие мировые мегаполисы.