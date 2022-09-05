Байден обозвал идиотом перебившего его протестующего

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Президент СЩА Джо Байден назвал идиотом протестующего, который попытался его перебить во время выступления.

На речи в честь Дня труда Байден заявил, что сейчас происходит «борьба за душу Америки». Он также вновь обрушился с критикой на сторонников Республиканской партии и бывшего главы государства Дональда Трампа. Однако вскоре из толпы стали раздаваться выкрики.

— Отпустите его, каждый имеет право быть идиотом, — ответил на это Байден.

Президент назвал протестующего сторонником Трампа и заявил, что подобные ему люди «разрушают демократию». В последнее время американский лидер все чаще подвергает резкой критике Трампа и его сторонников. Он утверждает, что они распространяют «полуфашистскую философию», передает РИА Новости.

Недавно американский правозащитник Аджаму Барака заявил, что граждане страны вынуждены жить в аду из-за необъявленной войны США и НАТО России. Он отметил, что обычные жители Соединенных Штатов не должны расплачиваться за конфликт, который происходит на территории другой страны.

Издание The Washington Times назвало Байдена и всю Демократическую партию «хрестоматийными фашистами». Так, в статье обвинили демократов в работе по распространению в США недостоверной информации и пропаганды.