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Меган Маркл может получить иск от королевской семьи

Егор Провоторов
В мире
Меган Маркл может получить иск от королевской семьи
Фото: royal.uk

Бывшая актриса и телеведущая, а теперь законная супруга принца Гарри Меган Маркл может ответить в суде по иску своего свекра принца Чарльза. Всему виной стало очередное скандальное интервью герцогини Сассекской.

Сын королевы Елизаветы II в настоящее время уже консультировался с юристами относительно грамотного составления иска против знаменитой телеведущей, пишут американские СМИ. Судя по всему, британский принц больше не намерен терпеть выходки своей родственницы.

На минувшей неделе супруга принца Гарри в интервью изданию заявила, что ее супруг внес родного отца в черный список и больше не намерен с ним общаться. При этом совсем недавно Меган Маркл рассуждала на тему того, как можно помириться с королевской семьей, пишет Федеральное агентство новостей.

Психолог Андрей Зберовский в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал откровенное интервью экс-герцогини Сассекской для журнала The Cut, где она пожаловалась на негативное отношение королевской семьи к себе. По его словам, Меган Маркл, выбрав самый дешевый и эгоистичный путь становления, пытается эксплуатировать образ принцессы Дианы, чтобы быть интересной обществу.

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