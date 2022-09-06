МИД РФ: Идея Трасс об изъятии активов России может привести к нестабильности в Британии

Фото: МИД РФ

Реализация идеи будущего премьера Великобритании Лиз Трасс об изъятии замороженных российских активов может привести к бегству капитала и нестабильности в самом королевстве. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил директор второго европейского департамента министерства иностранных дел России Сергей Беляев.

Трасс заявила, что в Британии рассматривается возможность конфискации замороженных активов России для передачи Украине.

— Следует учитывать как отсутствие правовых основ для подобного шага, что, к слову, уже признали британские юристы, так и губительные последствия таких действий для реноме и статуса Великобритании как международного финансового центра. Очевидно, что любые политически мотивированные изъятия активов почти неминуемо вызовут бегство иностранных инвесторов из британской юрисдикции: если там обворовывают одних, то где гарантии, что так не поступят и с другими? — прокомментировал Беляев.

Дипломат назвал подобные мысли необдуманными, а построенная таким образом политика может обернуться социальным взрывом, массовыми протестами и внутренней нестабильностью в Соединенном Королевстве, подчеркнул Беляев в интервью РИА Новости.

В понедельник, 5 сентября, в Великобритании объявили имя нового премьер-министра, которым стала глава МИД страны Лиз Трасс. За ее кандидатуру отдали свой голос 81 326 рядовых членов Консервативной партии. О том, как это назначение повлияет на судьбу страны, — в материале «Вечерней Москвы».

Директор фонда изучения США имени Франклина Рузвельта МГУ Юрий Рогулев заявил «ВМ», что Трасс раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом, и ее назначение окажет влияние на геополитическую обстановку.