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Новая версия приложения МЭШ стала доступной для москвичей

Елена Самойлова
Город
Новая версия приложения МЭШ стала доступной для москвичей
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

У столичных педагогов появился новый удобный инструмент для работы — мобильное приложение «Журнал МЭШ». С помощью нового мобильного приложения учителя школ могут быстро зайти в электронный журнал, выдать домашнее задание или поставить отметку ученику и добавить к ней комментарий. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Теперь электронный журнал МЭШ всегда будет у педагогов под рукой. Мобильная версия позволит им, например, оперативно вносить данные об успеваемости, делать отметки об отсутствии на занятии учеников или просматривать расписание. Функционал приложения будет постепенно дополняться, — рассказала заместитель руководителя столичного департамента образования и науки Наталия Киселева.

Она добавила, что планируется привязать приложение к библиотеке МЭШ, чтобы прикреплять к заданию на дом электронные материалы из библиотеки и создавать цифровые домашние задания.

В настоящий момент в приложении доступны наиболее востребованные разделы электронного журнала: «Расписание», «Журналы» и «Задания». Через раздел «Еще» можно обратиться в службу технической поддержки, а также узнать подробную информацию о работе приложения, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

До этого жителям столицы рассказали о новых возможностях библиотеки Московской электронной школы (МЭШ).

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