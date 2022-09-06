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50 килограммов кокаина обнаружили в партии бананов в порту Санкт-Петербурга

Степан Жирнов
Происшествия
50 килограммов кокаина обнаружили в партии бананов в порту Санкт-Петербурга
Фото: Pexels

В Санкт-Петербурге в одном из портов обнаружили крупную партию кокаина. Об этом стало известно во вторник, 6 сентября.

Обнаружили запрещенный груз 1 сентября в партии бананов, прибывшей из Эквадора. Груз найден благодаря досмотру группой кинологов. В ящике с наркотиками оказался 51 аккуратный ровный брикет. Общая масса обнаруженных запрещенных веществ составила 50,2 килограмма кокаина.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает портал «78.ru».

В четверг, 1 сентября, в Подмосковье у 19-летнего юноши изъяли два килограмма N-метилэфедрона.

Контрабанда Санкт-Петербург Наркотики Порты
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