Замглавы МИД РФ Рябков: России объявили тотальную войну

Фото: МИД РФ

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков рассказал, что России объявлена тотальная война, которая ведется в гибридных формах и во всех сферах. Об этом он заявил во вторник, 6 сентября.

— Степень озлобленности наших противников, наших врагов огромна, чрезвычайна, — сказал в интервью журналу «Международная жизнь» Рябков.

В пятницу, 2 сентября, Рябков обозначил условие применения Россией ядерного оружия. По его словам, Россия может применить ядерное оружие, если под вопрос поставлено само существование государства.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о «фашисткой» России, назвав их омерзительными и недопустимыми.

Директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев рассказал, что в России не видят предпосылок для улучшения отношений с Лондоном. Он подчеркнул, что российская сторона каждый раз после провокаций со стороны Великобритании призывала к здравомыслию и отказу от действий, вредящих связям между странами и народами.