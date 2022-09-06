Песков рассказал, чем займется после ухода с поста пресс-секретаря президента РФ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не намерен сидеть без дела после ухода со своего поста. Об этом он рассказал в эфире телеканала РБК во вторник, 6 сентября.

— Без дела никто не собирается сидеть, — отметил он.

По словам представителя Кремля, пока он не задумывался над этим вопросом. Песков предположил, что рассмотрит предложения, которые ему предложат. В случае своей невостребованности ему «надо будет искать самому, придумывать», констатировал пресс-секретарь главы государства.

До этого глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, ранее заявивший, что «засиделся на посту» и заслужил бессрочный отпуск, сообщил, что в ближайшее время не намерен покидать пост руководителя региона.

Он заметил, что может уйти, только спросив «народ и президента России». Поэтому разговоры относительно бессрочного отпуска Кадыров призвал «оставить на будущее». Сейчас он не считает возможным взять даже полноценный ежегодный отпуск. По словам главы Чечни, рекорд по длительности работы в должности руководителя региона составляет 27 лет. Он решил побить этот показатель.