Тематический поезд «Россия в объективе» запустили на Серпуховско-Тимирязевской линии метро

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Тематический поезд «Россия в объективе» запустили на серой ветке Московского метрополитена. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы, во вторник, 6 сентября.

По их словам, запуск поезда «Россия в объективе» осуществлялся при поддержке Русского географического общества. Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение полугода.

— В вагонах можно полюбоваться красивыми пейзажами разных регионов нашей страны, изучить природные богатства этих мест, а также узнать много интересных фактов, — рассказал заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

Сегодня заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев сообщил, что специалисты выполнили более 90 процентов монолитных работ на станции «Пыхтино» участка продления Солнцевской линии метро.

Отделка технических помещений вестибюля началась на станции «Внуково» нового участка Солнцевской линии метро.